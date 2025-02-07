В Крыму за сутки выпало до 70% месячной нормы снега

В части населенных пунктов Крыма за сутки выпало до 70% месячной нормы осадков. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В крымском Белогорске за день выпало 23 мм снега, что составляет 70% от всей месячной нормы. В Симферополе уровень осадков составил 6 мм, в Карадаге – 9 мм, во Владиславовке – 10 мм, а на Ангарском Перевале – 11 мм. Что стало причиной аномальных снегопадов, не уточняется.

До этого под Кировом школьник пять часов провел под съехавшей с крыши глыбой снега.

Инцидент произошел 31 января в поселке Нагорский. Местная жительница обратилась в полицию с сообщением о том, что ее сын не вернулся с прогулки. Сотрудники правоохранительных органов определили маршруты, по которым мог следовать мальчик, и приступили к поискам.

Полицейские искали ребенка до глубокой ночи. В какой-то момент они обратили внимание на снежную кучу, которая сошла с кровли здания. Начав разгребать сугроб, они обнаружили там ватрушку, на которой катался мальчик. После этого они откопали и самого школьника.

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