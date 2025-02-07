На востоке Москвы загорелся склад

«360»: в Перово загорелся склад на территории технопарка «Прожектор»

В Перово загорелся склад на территории технопарка «Прожектор» на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил источник «360».

Информации о пострадавших пока не поступало.

Технопарк находится недалеко от станций метро «Шоссе Энтузиастов», «Перово», «Соколиная гора». Шестиэтажное здание 1936 года постройки и общей площадью 156,7 тыс. квадратных метров.

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