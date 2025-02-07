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На востоке Москвы загорелся склад

«360»: в Перово загорелся склад на территории технопарка «Прожектор»
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Shutterstock

В Перово загорелся склад на территории технопарка «Прожектор» на шоссе Энтузиастов. Об этом сообщил источник «360».

Информации о пострадавших пока не поступало.

Технопарк находится недалеко от станций метро «Шоссе Энтузиастов», «Перово», «Соколиная гора». Шестиэтажное здание 1936 года постройки и общей площадью 156,7 тыс. квадратных метров.

5 февраля сотрудники МЧС ликвидировали пожар в двухэтажном административном здании на Новинском бульваре Москвы. По информации МЧС, возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже.

В этот же день в подмосковных Люберцах сгорели более 30 маршруток. Пожар произошел в селе Верхнее Мячково на стоянке неэксплуатируемых автомобилей. Огонь распространился на площади 400 квадратных метров. В тушении возгорания задействованы 25 специалистов и пять единиц техники.

Ранее в Нижегородской области женщина подожгла кровать сына, пока тот спал.

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