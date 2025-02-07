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Минтранс обратился к авиакомпаниям дружественных стран с предложением

Минтранс предложит авиакомпаниям дружественных стран летать из РФ в Бразилию
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Министерство транспорта России предложит иностранным авиакомпаниям из дружественных стран осуществлять рейсы из России в Бразилию и обратно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рассматривается возможность привлечения иностранных авиакомпаний дружественных стран выполнять полеты между Россией и Бразилией с правами пятой свободы воздуха», — сообщили в пресс-службе Минтранса.

Концепт пятой свободы воздуха дает право на полет между двумя иностранными государствами в ходе перелета, начинающегося или заканчивающегося в своей стране. В Минтрансе отметили, что в данный момент осуществление прямых рейсов из России в Бразилию и обратно силами авиакомпаний из РФ невозможно из-за отсутствия в самолетных парках подходящих бортов.

До этого глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил, что его ведомство ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан могут заключить новое соглашение о смягчении визового режима.

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