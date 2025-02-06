В Новосибирской области подростки устроили стрельбу и ранили 12-летнего мальчика

В Новосибирской области подростки устроили стрельбу и попали в ногу 12-летнему мальчику. Об этом NGS.RU рассказала мать пострадавшего.
Инцидент произошел вечером 5 февраля в Нижней Ельцовке. По словам местной жительницы, ее сын катался на коньках во дворе дома по улице Экваторной.
Около 18:00 свидетели услышали поблизости звуки выстрелов. Стрельбу по хоккейной коробке из пневматического пистолета устроили двое школьников, которые позже признались в этом.
«Подростки стояли за пределами катка, сын слышал какой-то шум, как при выстрелах. Сначала не понял, что происходит, а после почувствовал резкую сильную боль в ноге, закричал», — сообщила его мать.
На месте ранения у мальчика появилась шишка, женщина уже обратилась в полицию.
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