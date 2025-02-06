Врач рассказала о последствиях вспыхнувшей в российском регионе свинки

Свинка или эпидемический паротит чревата серьезными осложнениями для заразившегося человека. В их числе — панкреатит, диабет и бесплодие, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН. Чаще это заболевание регистрируют у детей, если заразится взрослый, то он будет переносить его гораздо тяжелее.

Взрослые люди при заражении свинкой сталкиваются с температурой выше, чем у детей, и осложнения у них фиксируют чаще. Наиболее распространены среди них панкреатит, воспаление поджелудочной железы с исходом в сахарный диабет.

«Может быть воспаление мозговых оболочек, энцефалит. У мальчиков часто встречается орхит — воспаление яичка с последующим бесплодием. Обычно прививают детей на втором году жизни, что создает иммунитет на долгие годы», — отметил Болибок.

Лекарственных препаратов конкретно от свинки нет, поэтому лечение симптоматическое. Заражаются люди чаще всего воздушно-капельным путем после контакта с уже заболевшим человеком. Поэтому тех, кто подхватил инфекцию или контактировал с носителем, нужно отправлять на карантин на время инкубационного периода, заключил врач.

Напомним, вспышку свинки зафиксировали во втором по величине городе Курской области — за неделю в Железногорске выявили 16 случаев заболевания. Среди заразившихся 12 детей и четверо взрослых. Среди причин предполагают отказ от прививок евангельских христиан-баптистов — все заболевшие не были привиты из-за религиозного запрета.

Ранее в Екатеринбурге студенты из Индии массово заразились оспой.