В «Единой России» оценили работу волонтеров партии на Черноморском побережье

Волонтеры ЕР будут работать на Черноморском побережье до его полного очищения

Волонтеры «Единой России» продолжат работу по ликвидации последствий ЧС на Черноморском побережье до полного решения проблемы, сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Ознакомившись с работой волонтерского штаба партии в Севастополе, Владимир Якушев пришел к выводу, что деятельность активистов организована на высоком уровне.

Реагирование на чрезвычайные ситуации секретарь Генсовета ЕР назвал повседневной работой партии.

Он добавил, что волонтеры ЕР находятся в постоянной готовности отреагировать на любые чрезвычайные ситуации.

«Поэтому мы быстро отреагировали на то, что произошло в Анапе, Крыму и Севастополе с выбросом мазута. Были созданы региональные штабы по ликвидации ЧС, и когда от них шел запрос, какое количество волонтеров необходимо для работы на побережье, «Единая Россия» это количество обеспечивала», — пояснил Владимир Якушев.

Он поблагодарил активистов, которые принимают участие в ликвидации последствий нефтеразливов, а также выразил благодарность сотрудникам МЧС за поддержку волонтеров «Единой России».

Якушев подчеркнул, что партия и МЧС всегда плотно работают при пожарах и наводнениях.

В ситуации, возникшей на Черноморском побережье, это взаимодействие продолжается, добавил секретарь Генсовета ЕР.

«Это принципиально важно, когда люди собираются независимо от партийной принадлежности, независимо от того, где они работают, от возраста, пола — и решают общую задачу. Вы всегда рядом, огромное спасибо, что и в этот раз вы с нашими волонтерами», — обратился он к представителям ведомства.