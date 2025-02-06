Россиянка оформляла на покупателей кредиты по их паспортам и забирала деньги себе

Предпринимательница из Московской области, работавшая в магазине одежды, оформила на покупателей кредиты без их ведома на миллионы рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Правоохранители установили, что бизнесвумен торговала верхней одеждой в подмосковном Королеве и периодически предлагала клиентам приобрести дорогостоящие позиции, например шубы, в рассрочку. Когда клиент соглашался, женщина фотографировала его паспорт, а затем с его согласия оформляла кредит в банке. После этого предпринимательница, используя паспортные данные, которые были у нее в доступе, брала на своих клиентов новые кредиты, а деньги забирала себе. По предварительной информации, сумма ущерба составила более 20 млн рублей.

Ее подозревают в 58 эпизодах по статье «Мошенничество» УК РФ. Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге полиция раскрыла схему с фиктивными медосмотрами педагогов на 50 млн рублей.