Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), пишет РИА Новости.

«Внимание! В 20:51 объявлена «Беспилотная опасность» по всей территории Ростовской области», — отмечается в сообщении.

Жителей региона призвали отойти от окон и укрыться в безопасных местах.

5 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Обломки уничтоженного дрона упали в Белгороде. В результате ранения получил один мирный житель — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

3 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в небе над регионом ночью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дроны были уничтожены в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.