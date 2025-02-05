Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки беспилотников

РСЧС: в Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотников
close
Антон Вергун/РИА Новости

Опасность атаки беспилотников объявлена в Ростовской области. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), пишет РИА Новости.

«Внимание! В 20:51 объявлена «Беспилотная опасность» по всей территории Ростовской области», — отмечается в сообщении.

Жителей региона призвали отойти от окон и укрыться в безопасных местах.

5 февраля российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Обломки уничтоженного дрона упали в Белгороде. В результате ранения получил один мирный житель — у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей головы.

3 февраля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в небе над регионом ночью сбили 29 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Дроны были уничтожены в Тарасовском, Чертковском, Шолоховском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Кашарском и Миллеровском районах, уточнил Слюсарь. Обошлось без пострадавших и разрушений, добавил он.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами