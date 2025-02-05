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Домогавшегося девушки на улице мигранта поймали в Петербурге

В Петербурге поймали мигранта, который домогался девушки на улице

В Петербурге стражи порядка поймали мигранта, который домогался девушки на улице. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали мужчину, который домогался девушки на улице и нарушил ее право на половую свободу. Им оказался иностранец. Фигуранту уголовного дела по статье о совершении иных действий сексуального характера предъявили обвинение, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Все случилось 3 февраля в Невском районе. Неизвестный мужчина в черном капюшоне потрогал девушку за интимные места на Архивной улице — она успела снять злоумышленника на камеру, когда он убегал. Другая местная жительница в чате дома рассказала, что на нее в тот же день набросился незнакомец, который пытался ее утащить и совершить насильственные действия. Также мужчина сообщил, что с его женой произошел аналогичный инцидент.

Ранее воспитанницы крымской спортшколы обвинили тренера в домогательствах.

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