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Россиянин ограбил магазин, чтобы помириться с женой

В Магадане мужчина украл цветы ради примирения с женой

В Магадане полиция задержала местного жителя, который поссорился с женой и ограбил магазин, чтобы женщина его простила. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Магаданец украл из цветочного магазина букет стоимостью более двух тысяч рублей и скрылся. Руководство торговой точки обратилось в правоохранительные органы.

Подозреваемого удалось быстро задержать, им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Магадана. Мужчина рассказал, что накануне отмечал день рождения жены, женщина обиделась, что муж не преподнес ей подарок. Мужчина решил извиниться перед ней и ограбил магазин, чтобы заслужить прощение.

В ходе разбирательства также было установлено, что несколькими днями ранее магаданец дважды украл алкоголь из продуктового магазина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о грабеже. Ему может грозить до четырех лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Кемеровской области кража из магазина закончилась избиением вора. 63-летний местный житель попытался вынести из торгового зала продукты вместе с предметом кухонной утвари. Его догнала сотрудница и несколько раз ударила выпавшей из его рук сковородой.

Ранее рабочий украл у пенсионерки ювелирные украшения на полмиллиона рублей.

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