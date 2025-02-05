Россиянам дали советы, как не разругаться с близкими на отдыхе

Чтобы во время поездки на отдых не разругаться с близкими — родственниками или друзьями, — необходимо заранее договориться о том, кому как лучше проводить время. Важно «на берегу» обозначить интересы каждого в группе и учесть их, потому что все любят отдыхать по-разному, отметила семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с НСН.

В первую очередь перед поездкой нужно обсудить, какие на нее планы у каждого члена компании. Кто-то может хочет заняться дайвингом, а кто-то — пойти на экскурсию. Важно это понимать и решить, как сделать отдых приятным для каждого. Возможно, если заранее поговорить об этом, то кто-то решит искать для поездки другую компанию — это нормально, считает психолог.

Проблемы появляются, когда люди едут куда-то спонтанно, а потом начинают обвинять друг друга в том, что их заставили заниматься чем-то неинтересным.

«Это как раз про то, что современный человек очень нетерпим к тому, что ему не подходит. Видимо, действительно у нас очень много напряжения в жизни, к сожалению. И хочется индивидуального подхода к себе, к ситуации», — подчеркнула Панфилова.

Чтобы не ссориться после приезда на место отдыха, как раз и нужен заблаговременный разговор. Причем сегодня уже люди понимают, что для интересного времяпрепровождения не всегда крайне необходима компания – можно пойти на выставку или какое-то другое мероприятие одному, заключила психолог.

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