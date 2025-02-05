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Школьный психолог завел роман с 16-летней девушкой и был арестован

В США арестовали школьного психолога за роман с 16-летней девушкой
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В США школьного психолога заподозрили в отношениях с 16-летней девушкой. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Санта-Ана. В машине на парковке в районе Уэст-Флора-Парк полицейские обнаружили 32-летнего Мариано Эрнандеса вместе с несовершеннолетней из местной средней школы. По словам пары, к этому моменту они уже находились в отношениях в течение нескольких недель.

Школьного психолога арестовали. Правоохранители предполагают, что 16-летний подросток не единственная пострадавшая от действий мужчины.

До этого во Флориде 26-летнюю женщину арестовали за развратные действия в отношении 13-летнего мальчика. Школьник переписывался с ней в соцсетях, и в какой-то момент приехал к женщине домой.

После соития он вернулся домой и стал получать от женщины сообщения, в которых она говорила, что готова «бросить своего мужа ради него».

Сначала подозреваемая отрицала все обвинения, но позже созналась. Сейчас она находится под залогом.

Ранее в Петербурге детского тренера обвинили в совращении 11-летней девочки.

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