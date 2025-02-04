SНОТ: пассажир с ножом набросился на бортпроводников в полете

Пассажир набросился с ножом на бортпроводников прямо в полете из-за того, что ему запретили пересесть к иллюминатору. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Самолет авиакомпании «Икар» выполнял рейс из Нижнего Новгорода в Сочи.

«Мрачный седой мужичок решил пересесть к окну, а когда экипаж попросил его вернуться на свое место, достал нож, стал им размахивать перед лицом бортпроводников и орать», — пишет Telegram-канал.

Также мужчина требовал принести ему водки, вина и бил ножом полку для багажа. Сотрудники успокоили мужчину, он был передан по прилету в руки сочинских полицейских. Никто не пострадал.

13 января сообщалось, что неизвестный, вооруженный ножом, напал на пассажиров аэропорта Красноярска. По словам очевидцев, мужчина достал нож и начал бегать по зданию аэропорта, нападая на пассажиров. По информации канала, в результате произошедшего минимум один человек пострадал. Неизвестный нанес ему рану спины и порезал ухо, утверждают журналисты.

Ранее мужчина в Нижнем Новгороде пообещал снять штаны в автобусе после просьбы не курить.