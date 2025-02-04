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В Ростовской области поезда дальнего следования задержаны из-за снегопада

СКЖД: более 10 поездов задержаны в Ростовской области из-за снегопада
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Mike_O/Shutterstock/FOTODOM

Более 10 поездов дальнего следования задержаны в Ростовской области из-за снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

«4 февраля, начиная с 4:08 в связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопад) в Ростовском регионе Северо-Кавказской железной дороги на время до двух часов оказались задержаны несколько поездов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди задержанных поездов поезд №102 Москва — Адлер, поезд №3 Кисловодск — Москва и поезд №101 Адлер — Москва.

До этого Telegram-канал Don Mash сообщал, что в Ростовской области на трассе М4 «Дон» в сторону столицы образовалась многокилометровая пробка из-за непогоды.

Отмечается, что снегопад в регионе продлится до 6 февраля. При этом ожидается гололед.

Ранее автоэксперт Никита Родионов рассказал, как выбраться из занесенного снегом двора.

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