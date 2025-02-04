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В Анапе в песке очищенных от мазута пляжей обнаружили опасный канцероген

Эколог Данилов-Данильян: в песке очищенных пляжей Анапы нашли бензапирен
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Алексей Майшев/РИА Новости

В песке очищенных от мазута пляжей Анапы обнаружили канцероген бензапирен, концентрация которого превышает норму в 21,5 раза. Он может попасть в организм во время дыхания или человек может его проглотить, рассказал 360.ru руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

«Если он попадает в организм, он оказывает канцерогенное воздействие — естественно, тем сильнее, чем большее количество», — пояснил специалист.

Если человек вдохнет это вещество, то оно осядет в легких, а затем попадет в кровь, которая разнесет его по всему телу. Также есть опасность проглотить канцероген — например, вместе с водой. В этом случае он также останется в организме, объяснил эколог.

В то же время судить об опасности пляжей предстоящим летом сейчас пока рано, так как работа по их очистке продолжается, подчеркнул Данилов-Данильян. Вероятно, что после того, как мазут уберут, на них завезут чистый песок из карьеров. В любом случае, если набранные темпы ликвидации последствий катастрофы сохранятся, то часть из пляжей получится открыть для отдыхающих летом, заключил эколог.

В МЧС России на днях сообщили, что водолазы за сутки собрали со дна моря и подняли на поверхность более тонны нефтепродуктов в Анапе. Всего на поверхность вытащили 27 мешков с нефтепродуктами, водолазы с начала работ провели 230 спусков. Также в ведомстве уточняли, что на 17 участках зафиксированы случаи точечных выбросов фракций нефтепродуктов.

Россиянам ранее пообещали скидки на отдых на очищенных от мазута пляжах Анапы.

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