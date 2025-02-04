«Залез между ног»: петербуржец домогался незнакомок посреди улицы и был задержан

В Петербурге поймали мужчину, который приставал к девушкам на улицах

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который в темноте приставал к девушкам, сообщает «Фонтанка».

Со злоумышленником в черном капюшоне столкнулись сразу несколько жительниц Невского района. Худощавого мужчину, который подкрадывался к девушкам и пытался совершить насильственные действия, заметили на Архивной улице. По словам жертв, мужчина трогал их в интимных местах, скрывая свое лицо.

«Между ног залез ко мне...Напугал», — рассказала одна из пострадавших.

Она успела снять незнакомца на видео. На ролике видно, как мужчина убегает, а затем останавливается и пожимает плечами на камеру. Об аналогичном случае, произошедшем с его женой, рассказал другой местный житель.

«Нерусский мужчина в кожаной куртке и черной шапке», — описал он нападавшего.

Жильцы близлежащих домов стали сами патрулировать улицу, также на место вызвали стражей порядка. В итоге подозреваемого задержали сотрудники полиции, в УМВД по Санкт-Петербурге эту информацию пока не комментировали.

Ранее неизвестный домогался 12-летней школьницы на эскалаторе в петербургском метро.