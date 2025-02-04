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Женщина продала дом и следующие 7 лет жила в подвале

SCMP: в Китае мужчина обнаружил, что в подвале его дома живет бывший владелец
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Shutterstock

Китаец обнаружил, что в подвале его дома уже семь лет живет бывший владелец. Об этом сообщает South China Morning Post.

В 2018 году мужчина по фамилии Ли из провинции Цзянсу на востоке Китая купил дом в центре города почти за 2 млн юаней (около 27,8 млн руб. — прим. ред.). Семья Ли была полностью довольна своим приобретением, но недавно мужчина убирал вещи и наткнулся на потайную дверь, скрытую за лестницей. Дверь вела в подвал, о наличии которого жильцы не подозревали. Подземное помещение было просторным и полностью оборудованным, с системой вентиляции, освещением и даже небольшим баром.

Китаец признался, что ему стало «жутко», когда он понял, что в подвале кто-то живет. Ли немедленно связался с предыдущей владелицей, женщиной по фамилии Чжан, и обвинил ее в том, что она намеренно скрыла подвал при продаже. Та заявила, что «подвал — это ее личное пространство для отдыха», поэтому он не был учтен в договоре купли-продажи.

«Если подвал принадлежит вам, то где я должна отдыхать в свободное время?» — искренне недоумевала женщина.

Тогда Ли решил обратиться в суд. Он настаивал на том, что, заплатил за недвижимость полную цену, а значит и подвал должен принадлежать ему. В итоге судья вынес решение в пользу истца, обязав ответчицу выплатить денежную компенсацию и освободить подвал.

Ранее мужчина нашел на свалке картину и продал ее за $33 тыс.

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