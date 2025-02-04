Москвичам пообещали во вторник минусовую температуру со снегом и гололедицей

Гидрометцентр сообщил, что во вторник в Москве возможен снег и -2°C

Во вторник, 4 февраля, температура в столице не поднимется выше 0°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, москвичей ждет облачная погода с прояснениями. Местами возможен небольшой снег и гололедица. Температура будет колебаться в диапазоне от -2 до 0°C. Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба, а ветер в 2-7 м/с будет дуть с разных направлений. В ночь на среду температура упадет до -5...-3°C, ветер в 5-10 м/с будет дуть с северо-востока, а давление понизится до 756 мм ртутного столба.

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что долгосрочные прогнозы позволяют ожидать в конце зимы «значительное количество осадков». Она упомянула снегопады и метели и пояснила, что они обычно связаны со вторжением теплого воздуха. По этой причине после «умеренного морозца» в следующие выходные температура начнет расти и в феврале могут быть оттепели.

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