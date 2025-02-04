В ГД рассказали, какие факторы влияют на снижение пенсии

В Госдуме рассказали о факторах, которые могут снизить размер пенсии

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности и земельным отношениям от партии КПРФ Сергей Гаврилов поделился информацией о возможных ошибках и недостатках, которые могут привести к уменьшению пенсионных выплат в условиях текущей пенсионной системы. Об этом депутат рассказал в интервью ТАСС.

Основные проблемы связаны с периодами отсутствия официальной работы, низкими серыми зарплатами и перерывами в трудовом стаже.

«Чтобы избежать неприятных сюрпризов с уменьшением пенсии, необходимо заранее учитывать ряд подводных камней и соблюдать определенные правила. Так, работа без официального оформления означает отсутствие отчислений в социальный фонд, что ведет к недобору страхового стажа и пенсионных баллов при нынешних правилах пенсионной системы. Чем больше официально подтвержденных лет работы, тем выше размер пенсии. Важно контролировать, чтобы работодатель исправно отчислял страховые взносы», — отметил Гаврилов.

Другим фактором, способствующим снижению пенсионных выплат, является выплата зарплаты «в конверте».

«Если работодатель платит часть зарплаты в конверте, это снижает размер отчислений в Социальный фонд России. Итог — меньший размер пенсионных накоплений и, соответственно, уменьшенные выплаты после выхода на пенсию. Обязательно запрашивайте расчетные листки в бухгалтерии и следите за тем, чтобы вся зарплата была официальной», — предупреждает депутат.

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