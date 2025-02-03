На Камчатке ребенок-инвалид захлебнулся в ванной

В Петропавловске-Камчатском возбудили уголовное дело в отношении матери, которая оставила в наполненной ванне дочь-инвалида, спасти девочку не смогли. Об этом сообщает прокуратура Камчатского края.

По данным следствия, инцидент произошел 29 января. 33-летняя женщина решила искупать 10-летнюю дочь. Мать вышла, девочка-инвалид находилась в наполненной ванне и захлебнулась. Спасти пострадавшую не удалось.

В отношении матери возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что на Алтае двухлетняя девочка упала в лужу и захлебнулась. Она вышла за территорию частного дома и упала в огромную лужу, выбраться из воды самостоятельно ребенок не смог. Пострадавшую в бессознательном состоянии доставили в медицинское учреждение, несмотря на все усилия врачей, спасти девочку не удалось.

Ранее мальчик с ДЦП захлебнулся во время купания в ванной в Петербурге.