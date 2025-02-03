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Россиянам назвали безопасную ежедневную норму кофе

Гастроэнтеролог Белоусов: в день можно пить 4 чашки кофе
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Pexels.com

Безопасной нормой для здорового взрослого человека является около 400 мг кофеина в день, что эквивалентно четырем чашкам сваренного кофе объемом 240 мл. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов.

«Для беременных женщин и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы врачи обычно рекомендуют ограничиться 200 мг кофеина в день, что соответствует 1-2 чашкам. Важно понимать, что реакция на кофе индивидуальна, поэтому слушайте свое тело, чтобы определить, сколько кофе и в какое время вам подходит лучше всего», — подчеркнул специалист.

Он предупредил, что слишком большое количество кофе может привести к повышению тревожности.

Если есть желание сократить потребление кофеина, врач посоветовал перейти на такие альтернативы, как чай, цикорий или кофе без кофеина.

По его словам, решение о сокращении потребления или полном отказе от кофе следует принимать исходя из состояния здоровья и индивидуальной реакции организма на кофеин.

Ранее россиянам рассказали, в какое время дня не стоит пить кофе.

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