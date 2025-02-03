СК возбудил уголовное дело после ДТП с двумя погибшими в Ленобласти

СК возбудил дело после аварии с пассажирским автобусом в Ленинградской области

Следственное управление СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело после лобового столкновения грузовика с автобусом, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Дело расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По данным источника RT, в аварии пострадали 12 пассажиров автобуса и водитель грузовика. Трое из них — 54-летний водитель грузовика и две пассажирки автобуса — госпитализированы с травмами. Всего в автобусе находились 22 человека.

ДТП произошло 2 февраля 14:15 у дома 17 на Березовой аллее в деревне Бор (Всеволожский район). По версии полиции, водитель грузовика «ГАЗ» не учел погодные и дорожные условия, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с рейсовым автобусом под управлением 41-летнего мужчины.

Ранее массовая авария на МКАД унесла жизнь одного человека.