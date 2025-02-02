В горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве слышны взрывы, пожарные запросили подмогу

Площадь пожара в ангаре с баллонами на северо-востоке Москвы достигла 300 кв. м

Площадь пожара в ангаре на северо-востоке Москвы удвоилась, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнило агентство, возгорание произошло в складском помещении по адресу 3-й проезд Марьиной Рощи, д. 30, стр. 2.

По словам источника в оперативных службах, площадь пожара увеличилась со 150 кв. м до 300 кв. м. Внутри взрываются газовые баллоны, есть угроза распространения пламени. Пожарные, которые тушат пламя, запросили дополнительные силы.

Telegram-канал SHOT писал, что в ангаре обрушилась крыша. Кроме того, на месте происшествия раздаются взрывы и можно увидеть густой черный дым. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд.

31 января пожар площадью 2 тыс. кв. м произошел на территории бывшего завода в Москве. Там находился хостел для мигрантов, по данным СМИ, — нелегальный. Спастись от огня самостоятельно сумели 300 человек, еще 60 постояльцев эвакуировали сотрудники МЧС. К тушению тоже был привлечен пожарный поезд, а также четыре вертолета. В СК назвали причиной возгорания короткое замыкание проводки в потолке. Источник рассказал, что люди пытались тушить огонь своими силами и поздний вызов пожарных привел к быстрому росту площади пожара.

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