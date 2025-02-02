В Воронежской области отменили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале об отмене авиационной опасности в регионе.

«Отмена авиационной опасности в регионе!» — написал он.

До этого Гусев заявил в своем Telegram-канале, что в регионе объявляется авиационная опасность. Он призвал местных жителей укрыться дома или в укрытиях.

31 января Гусев заявлял, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Воронежской областью украинские беспилотные летательные аппараты, обломки которых упали на жилые дома в Воронеже. В самом Воронеже, по словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили остекление промышленного предприятия. В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее более 15 беспилотников уничтожили за два часа в России.