В Белгороде в прохожего бросили с балкона окровавленный нож

В Белгороде неизвестные кинули с балкона окровавленный канцелярский нож в прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

Очевидец рассказал, что инцидент произошел на Театральном проезде. Нож пролетел рядом с головой прохожего. Он добавил, что с балкона вылезла девушка. Она посмотрела, куда упал нож, и скрылась.

24 января в Стерлитамаке неизвестный изрезал прохожую ножом. Она шла на работу в троллейбусное депо и на Фестивальной улице столкнулась с мужчиной, который захотел с ней познакомиться. Услышав отказ, он достал нож и повалил жертву на землю. Мужчина успел несколько раз ударить женщину и скрылся, когда она стала звать на помощь. Потерпевшую доставили в больницу с колото-резаными ранами на бедре, руке, груди и лице. Она находилась в реанимации. Нападавшего разыскивают, полиции известны его приметы: возраст около 25 лет, среднее телосложение и рост примерно 165–170 см. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер отбился от грабителя джинсами и стал местной знаменитостью.