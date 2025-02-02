Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгороде в прохожего бросили с балкона окровавленный нож

В Белгороде неизвестные бросили с балкона канцелярский нож в прохожего
close
Mark_KA/Shutterstock/FOTODOM

В Белгороде неизвестные кинули с балкона окровавленный канцелярский нож в прохожего. Об этом сообщает Telegram-канал «Блэтгород».

Очевидец рассказал, что инцидент произошел на Театральном проезде. Нож пролетел рядом с головой прохожего. Он добавил, что с балкона вылезла девушка. Она посмотрела, куда упал нож, и скрылась.

24 января в Стерлитамаке неизвестный изрезал прохожую ножом. Она шла на работу в троллейбусное депо и на Фестивальной улице столкнулась с мужчиной, который захотел с ней познакомиться. Услышав отказ, он достал нож и повалил жертву на землю. Мужчина успел несколько раз ударить женщину и скрылся, когда она стала звать на помощь. Потерпевшую доставили в больницу с колото-резаными ранами на бедре, руке, груди и лице. Она находилась в реанимации. Нападавшего разыскивают, полиции известны его приметы: возраст около 25 лет, среднее телосложение и рост примерно 165–170 см. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионер отбился от грабителя джинсами и стал местной знаменитостью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами