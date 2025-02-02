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Работникам украинской колонии, где пытали заключенных, предъявлены новые обвинения

Новые обвинения предъявлены работникам тюрьмы на Украине, где пытали заключенных
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Владимир Песня/РИА Новости

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) сообщило о предъявлении новых обвинений пяти должностным лицам Божковской исправительной колонии №16, расположенной в Полтавской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Следствие установило существование в колонии организованной преступной группы, систематически применявшей пытки и избиения к заключенным. В результате насильственных действий один из заключенных получил травмы, не совместимые с жизнью.

ГБР квалифицировало действия подозреваемых по статьям, касающимся создания организованной группы и пыток, а руководителя группы — по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения.

Это уже не первое обвинительное заключение по фактам жестокого обращения с заключенными в этой колонии. До этого ГБР уже предъявило обвинения четырем сотрудникам учреждения, им грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

В ноябре пленный боец ВСУ Максим Мусиец рассказывал, что осужденных из одной харьковской колонии под угрозой пыток вербовали в 58-ю бригаду Вооруженных сил Украины, действующую на Покровском (Красноармейском) направлении. По его словам, заключенных били дубовыми палками.

Ранее в Раде обвинили СБУ в организации концлагеря в Херсоне.

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