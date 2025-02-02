В Воронежской области объявили авиационную опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил в своем Telegram-канале, что в регионе объявляется авиационная опасность.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами», — написал он.

Гусев отметил, что укрытием могут быть коридор, ванная, кладовая.

Находящимся на улице рекомендовано зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

31 января Гусев сообщил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над Воронежской областью украинские беспилотные летательные аппараты, обломки которых упали на жилые дома в Воронеже. В самом Воронеже, по словам губернатора, обломки сбитого дрона повредили остекление промышленного предприятия. В данный момент на месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Ранее Гладков сообщил, что приграничный город Шебекино попал под два обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.