Корпорацию по продвижению исламского образа жизни обвинили в сексуальной эксплуатации

Международную корпорацию по продвижению исламского образа жизни обвинили в использовании рабского труда, сексуальной эксплуатации и похищении детей. Об этом сообщил телеканал CNN.

Речь идет о малазийской компании Global Ikhwan Services and Business Holdings (GISBH). Ее деятельность охватывает различные аспекты бизнеса, включая сельское хозяйство, куплю-продажу, повседневные услуги, средства массовой информации и медицину. Среди основных направлений — сеть халяльных ресторанов Nur Malaysia или Nur Muhammad в крупных городах мира, таких как Стамбул, Париж и другие.

Руководители GISBH обвиняются в том, что они управляли организацией, похожей на культ, заставлявшей своих последователей работать и рожать много детей, чтобы заполнять детские дома и собирать пожертвования, которые финансировали их роскошный образ жизни.

В сентябре 2024 года малазийская полиция провела рейд в двух десятках домов, которыми управляет компания. Они освободили более 600 детей и с того момента задержали сотни людей, предъявив некоторым из них обвинения в торговле детьми, сексуальном насилии и организованной преступности.

Адвокат GISBH Росли Камаруддин заявил, что лидеры компании планируют бороться с обвинениями.

Бывшие последователи рассказали CNN, что у них нет связи с внешним миром или доступа к мобильным телефонам, а новости они получают только через внутренний телеканал, пропагандирующий учение исламского культа Аль-Аркама (запрещенного в Малайзии в середине 90-х годов), преемницей которого является GISBH.

Ранее в Дагестане разгорелся скандал из-за блогеров, сжегших газету с цитатами из Корана.