В МИД России призвали правительства стран осудить удар ВСУ по интернату в Судже

Министерство иностранных дел России призвало правительства государств выступить с решительным осуждением удара, который Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли по интернату в городе Судже Курской области. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

По ее словам, российская сторона призывает «ответственные правительства», прежде всего тех, кто искренне настроен на поиск путей скорейшего урегулирования кризиса вокруг Украины, и профильные международные структуры решительно осудить это омерзительное преступление и публично дистанцироваться от украинских властей и их западных кураторов, совершающих подобные террористические атаки.

Дипломат также отметила, что спланированная атака на суджанский интернат является еще одним свидетельством бесчеловечных преступлений Украины, не имеющих срока давности. Она подчеркнула, что вину за этот теракт несут все страны, которые продолжают поставлять киевскому режиму оружие, тем самым способствуя его преступлениям.

2 февраля в министерстве обороны России сообщили, что ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в Судже. В военном ведомстве заявили, что российские средства противовоздушной обороны отследили пуск ракет из Сумской области. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпуши после атаки на Суджу.

Ранее в Совфеде рассказали, каким будет ответ на удар ВСУ по школе-интернату в Судже.