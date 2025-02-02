В Бурятии таксист увез двухлетнего ребенка, не дождавшись его мать

В Улан-Удэ двухлетний ребенок оказался в машине таксиста без матери. Об этом сообщает «Информ Полис».

По данным Telegram-канала, женщина вызвала машину, и, когда водитель приехал, стала усаживать сына в детское кресло. После этого она решила обойти машину и сесть, но мужчина за рулем поехал, не дождавшись клиентку.

Мать пассажира бежала за автомобилем, но, по ее словам, водитель ее игнорировал.

«Говорит, не заметил, что вы не сели. Как можно не заметить? Я бежала за ним сколько было мочи», – поделилась женщина.

Она не смогла догнать машину, поэтому обратилась в службу такси и позвонила в экстренные службы. В результате только спустя 15 минут водитель вернулся на место.

До этого в Москве таксиста отправили в колонию на десять лет за отравления пассажиров. По данным следствия, мужчина нелегально продавал в машине алкоголь, в который подмешивал психотропные вещества. Всего от действий водителя пострадали 40 клиентов.

Ранее в Москве таксист сорвал с пассажира золотой крест и высадил его на обочине.