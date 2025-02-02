В Каспийском море произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Каспийском море. Об этом сообщили на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

По данным службы, очаг природных толчков залегал на глубине 60 километров. Природное явление заметили в 9:50 UTC (12:50 мск).

Несколько дней назад в американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой 5,8. Подземные толчки были зафиксированы в 4:40 по времени UTC (7:40 мск) в 71 км к юго-востоку от города Николай. Очаг сейсмического явления залегал на глубине 0,1 км. Сообщений о возможных пострадавших и разрушениях не поступало.

До этого климатолог Арсений Юрганов согласился с прогнозами зарубежных ученых, согласно которым в ближайшие годы, включая 2025-й, на Земле произойдет множество природных катаклизмов, таких как извержения вулканов, наводнения, а также изменения солнечной активности. Он подчеркнул, что уже давно пора действовать для снижения рисков и обеспечения безопасности населения

Ранее ученые предложили прогнозировать природные катаклизмы по поведению животных.