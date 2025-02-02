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Россиянин украл у соседа полтонны металлических труб

В Ставропольском крае вор вынес с участка соседа полтонны металлических труб
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Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Новоалександровском районе Ставропольского края мужчина вынес с участка односельчанина более 400 кг труб и хотел сдать их в металлолом. Об этом сообщает УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Новоалександровска, мужчина сообщил, что с территории его дома пропало более 40 кг металлических труб. К краже оказался причастен 29-летний сосед потерпевшего.

Мужчина признался, что выждал момент, когда хозяев не было дома и через забор по частям перенес чужое имущество на свой участок. Похищенное он планировал сдать в пункт приема металлолома. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже, металлические трубы возвращены владельцу.

До этого сообщалось, что житель Самары стал фигурантом уголовного дела, украв металлические ограждения у коммунальщиков, которые ремонтировали водовод. После окончания работы коммунальщики сложили ограждения, стойки к ним и дорожные знаки на обочине, а вечером не смогли их найти. Личность вора удалось установить, за сданные стойки он получил 800 рублей. Причиненный ущерб компания оценила в 56 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Забайкалье сельчанин разобрал стену дома и ограбил соседа.

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