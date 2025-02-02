Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области полицейские устроили погоню за юношей на отцовском мотоцикле

В Иркутской области подростка задержали после гонки с полицейскими

В Иркутской области подростка задержали за езду на мотоцикле отца. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Черемховском районе. Правоохранители заметили подростка без шлема и потребовали, чтобы он остановился. Подросток не подчинился требованию и попытался скрыться, ускорившись.

Чтобы поймать подростка, правоохранителям пришлось устроить погоню. После задержания выяснилось, что за рулем находился 15-летний молодой человек, который взял мотоцикл у отца. О том, разрешал ли юноше делать это отец, не сообщается.

«Инспекторы ДПС передали информацию о совершении правонарушения в инспекцию по делам несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

На данный момент транспортное средство находится на штрафстоянке. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

По данным полиции, с начала года с начала года сотрудники МВД региона поймали девять несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами, но не имели прав.

Ранее в Туле подросток угнал машину у родственника, устроил погоню с полицией и врезался в дерево.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами