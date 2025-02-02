В Иркутской области полицейские устроили погоню за юношей на отцовском мотоцикле

В Иркутской области подростка задержали после гонки с полицейскими

В Иркутской области подростка задержали за езду на мотоцикле отца. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Черемховском районе. Правоохранители заметили подростка без шлема и потребовали, чтобы он остановился. Подросток не подчинился требованию и попытался скрыться, ускорившись.

Чтобы поймать подростка, правоохранителям пришлось устроить погоню. После задержания выяснилось, что за рулем находился 15-летний молодой человек, который взял мотоцикл у отца. О том, разрешал ли юноше делать это отец, не сообщается.

«Инспекторы ДПС передали информацию о совершении правонарушения в инспекцию по делам несовершеннолетних», – сообщается в публикации.

На данный момент транспортное средство находится на штрафстоянке. Решается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

По данным полиции, с начала года с начала года сотрудники МВД региона поймали девять несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами, но не имели прав.

Ранее в Туле подросток угнал машину у родственника, устроил погоню с полицией и врезался в дерево.