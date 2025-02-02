Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный совершил самоубийство на польско-белорусской границе

Польский военный совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией
close
Kuba Stezycki/Reuters

Польский военнослужащий покончил с собой во время охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье» произошло самоубийство одного из военнослужащих», — говорится в сообщении.

Военная полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего, дело находится под надзором прокуратуры.

«Безопасное Подлясье» — польская операция, начавшаяся 1 августа 2024 года. В рамках нее на белорусско-польскую границу были направлены около 17 тыс. солдат.

На этой неделе заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что ожидает роста количества провокаций на границе с Белоруссией на фоне стартующей избирательной кампании по президентским выборам.

По его словам, нынешнее уменьшение миграционного давления на Польшу является частью более широкой провокации с целью усыпить бдительность польских служб.

Ранее Польша сообщала, что десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами