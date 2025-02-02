Военный совершил самоубийство на польско-белорусской границе

Польский военный совершил суицид во время охраны границы с Белоруссией

Польский военнослужащий покончил с собой во время охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши, передает РИА Новости.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что сегодня ночью в районе проведения операции «Безопасное Подлясье» произошло самоубийство одного из военнослужащих», — говорится в сообщении.

Военная полиция ведет расследование обстоятельств произошедшего, дело находится под надзором прокуратуры.

«Безопасное Подлясье» — польская операция, начавшаяся 1 августа 2024 года. В рамках нее на белорусско-польскую границу были направлены около 17 тыс. солдат.

На этой неделе заместитель министра обороны Польши Павел Залевский заявил, что ожидает роста количества провокаций на границе с Белоруссией на фоне стартующей избирательной кампании по президентским выборам.

По его словам, нынешнее уменьшение миграционного давления на Польшу является частью более широкой провокации с целью усыпить бдительность польских служб.

Ранее Польша сообщала, что десятки польских военных были ранены на границе с Белоруссией.