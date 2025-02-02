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Работник птицефабрики из Свердловской области выиграл 5 млн рублей в онлайн-игре

Житель Свердловской области выиграл 5 млн рублей в онлайн-игре
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Свердловской области мужчина выиграл пять миллионов рублей, поучаствовав в розыгрыше в онлайн-игре. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании-создателя приложения.

Как рассказал победитель, в этот день он покупал билеты партиями по пять-восемь штук.

«В последней партии из восьми билетов был победный. Остальные принесли по 200-300 рублей», – поделился мужчина.

Он также добавил, что еще точно не знает, на что потратит деньги, однако, наиболее вероятно, купит на них дом.

В лотереях мужчина, работающий на птицефабрике, ранее уже участвовал, но выигрывал не более 20 тысяч рублей, также купив большое количество билетов. Подобными розыгрышами победитель увлекался более года.

До этого жительница поселка в ХМАО выиграла в лотерею 147 миллионов рублей. По словам самой победительницы, ее семья не часто покупает билеты. Выигрышный билет она купила по совету мужа.

Ранее мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены.

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