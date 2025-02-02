Работник птицефабрики из Свердловской области выиграл 5 млн рублей в онлайн-игре

В Свердловской области мужчина выиграл пять миллионов рублей, поучаствовав в розыгрыше в онлайн-игре. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу компании-создателя приложения.
Как рассказал победитель, в этот день он покупал билеты партиями по пять-восемь штук.
«В последней партии из восьми билетов был победный. Остальные принесли по 200-300 рублей», – поделился мужчина.
Он также добавил, что еще точно не знает, на что потратит деньги, однако, наиболее вероятно, купит на них дом.
В лотереях мужчина, работающий на птицефабрике, ранее уже участвовал, но выигрывал не более 20 тысяч рублей, также купив большое количество билетов. Подобными розыгрышами победитель увлекался более года.
До этого жительница поселка в ХМАО выиграла в лотерею 147 миллионов рублей. По словам самой победительницы, ее семья не часто покупает билеты. Выигрышный билет она купила по совету мужа.
Ранее мужчина выиграл $200 тысяч в лотерею благодаря интуиции жены.