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Россиянка готовила ужин и вонзила нож в живот сожителю

В Ивановской области женщина напала с ножом на сожителя
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Depositphotos

В Ивановской области будут судить местную жительницу, которая поссорилась с сожителем, когда готовила ужин и ударила его ножом в живот. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2024 года. Нетрезвая обвиняемая поссорилась со своим сожителем и ушла на кухню готовить ужин. Мужчина проследовал за ней и продолжил ссору, в ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им возлюбленного в живот.

Пострадавшего удалось спасти, в отношении россиянки было возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, жительнице Иваново может грозить до восьми лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Пензе женщина напала с топором на сожителя из-за пропавших денег. Женщина схватила топор и закрылась в ванной. После того как мужчина попытался войти в комнату, женщина ударила топором по стеклу двери и, разбив его, попала в голову потерпевшему. После этого сожитель повернулся, чтобы взять телефон и позвонить в полицию, возлюбленная повторно ударила его в спину и сбежала. Пострадавшего удалось спасти.

Ранее в Перми ревнивец жестоко избил несовершеннолетнюю возлюбленную.

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