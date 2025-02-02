В Иркутской области загорелся дом с женщиной и ребенком внутри

В Иркутской области женщину и ребенка не спасли после пожара в частном доме

В Иркутской области загорелся дом с женщиной и мальчиком внутри. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Иркутский. Огонь удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. На кадрах с места инцидента видно, что крыша дома полностью выгорела, горение частично затронуло внешнюю часть фасада.

В доме специалисты обнаружили 51-летнюю женщину и десятилетнего ребенка, спасти их не смогли.

«На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – поделились в ведомстве.

До этого в Улан-Удэ во время пожара в частном доме мужчина вынес из огня пенсионерку. Соседка пожилой женщины вызвала пожарных, ее супруг тем временем бросился в горящее здание.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.