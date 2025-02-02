Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Иркутской области загорелся дом с женщиной и ребенком внутри

В Иркутской области женщину и ребенка не спасли после пожара в частном доме
close
МЧС Иркутской области

В Иркутской области загорелся дом с женщиной и мальчиком внутри. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в микрорайоне Ново-Иркутский. Огонь удалось ликвидировать на площади 150 квадратных метров. На кадрах с места инцидента видно, что крыша дома полностью выгорела, горение частично затронуло внешнюю часть фасада.

В доме специалисты обнаружили 51-летнюю женщину и десятилетнего ребенка, спасти их не смогли.

«На месте работают испытательная пожарная лаборатория и психолог МЧС России», – сообщается в публикации.

В Следственном комитете по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – поделились в ведомстве.

До этого в Улан-Удэ во время пожара в частном доме мужчина вынес из огня пенсионерку. Соседка пожилой женщины вызвала пожарных, ее супруг тем временем бросился в горящее здание.

Ранее в Оренбурге мужчина пытался сжечь дом, где находились его бывшая жена и дочь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами