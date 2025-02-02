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Режим «черного неба» объявили в Красноярске

В Красноярске объявили режим «черного неба» на два дня
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Сергей Субботин/РИА Новости

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), который называют режимом «черного неба», объявили в Красноярске до 4 февраля. Об этом сообщил красноярский Роспотребнадзор в своем Telegram-канале.

«Сегодня с 15:00 до 15:00 часов 4 февраля Среднесибирским УГМС вводится режим НМУ в Красноярске», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что усилили мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города.

НМУ вводится при безветренной погоде на фоне выбросов с промышленных предприятий или автомобильных выхлопов. При такой погоде выбросы не рассеиваются, а превращаются в смог.

Режим «черного неба» ранее был объявлен в Улан-Удэ, столице Республики Бурятия. Он вводился с 11:00 30 января до 11:00 31 января.

При таких погодных условиях специалисты рекомендуют ограничить пребывание на улице, проводить занятия физкультурой в закрытых помещениях, избегать использования личного автотранспорта и обеспечить обильное питье, особенно для детей и младенцев.

Ранее депутат заявил, что тяжелый смог вызывает бесплодие у жителей Красноярского края.

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