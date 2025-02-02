Мать семьи, где отравились четыре ребенка, может пойти под суд за смерть пятого

SHOT: в красноярской семье, где умер младенец, мать может стать фигуранткой дела

В Красноярском крае следователи разбираются в смерти младенца, семья которого осенью прошлого года отравилась токсинами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел в селе Красная Сопка. По предварительным данным, накануне женщина уложила ребенка спать, но ночью он захлебнулся собственными рвотными массами. Мать нашла его мертвым.

По данным Telegram-канала, родительница не понимает, как это произошло. Рацион ребенка не менялся.

На данный момент решается вопрос о возбуждении дела о причинении смерти по неосторожности в отношении женщины. За такое преступление ей грозит до двух лет лишения свободы.

В сентябре прошлого года все члены семьи попали в больницу, по версии следствия, отравившись средством от насекомых. Всего в тот момент в семье было четверо детей, они не выжили. Мать была беременна четвертым.

После трагедии следователи возбудили дело о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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