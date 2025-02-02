Двое россиян избили и похитили мужчину на глазах у соседей

В Башкирии задержаны двое подозреваемых в похищении человека, злоумышленники избили потерпевшего и насильно затолкали его в автомобиль. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

По данным следствия, инцидент произошел 31 января во дворах жилых домов по улице Менделеева. В правоохранительные органы обратились очевидцы, которые сообщили, что двое неизвестных жестоко избили, а затем затолкали в машину местного жителя, похитителям удалось скрыться.

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение похищенного и личности подозреваемых. Злоумышленников задержали, возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Челябинске трое местных жителей предстанут перед судом за похищение человека, разбой и вымогательство. Трое злоумышленников по предварительному сговору подкараулили у дома 168 по проспекту Победы 22-летнюю девушку. Они затолкали ее в автомобиль, забрали ее вещи, а также удерживали против ее воли, издевались над ней. Преступники связались с мужем потерпевшей и требовали с него выкуп за освобождение супруги в размере 100 тысяч рублей.

Ранее пятеро мужчин похитили и избили односельчанина за кражу удобрений.