В Петербурге завели дело после ДТП с участием полицейской машины

Следователи Петербурга разбираются в аварии, которая произошла накануне на Московском шоссе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.
В действиях участников ДТП сотрудники ведомства усмотрели признаки нарушения правил дорожного движения.
По версии следствия, на дороге патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. В результате одного из пассажиров первого спасти не удалось, остальные участники получили травмы.
На опубликованных кадрах видно, что патрульный автомобиль въехал в ограждение и получил серьезные повреждения. Одно из транспортных средств смяло во время ДТП.
«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», – поделились в СК.
На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.
Инцидент произошел накануне. Правоохранители ехали на вызов о хищении, но столкнулись с двумя машинами.
Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД.