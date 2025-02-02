В Петербурге завели дело после ДТП с участием полицейской машины

В Петербурге после аварии с полицейской машиной возбудили дело

Следователи Петербурга разбираются в аварии, которая произошла накануне на Московском шоссе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях участников ДТП сотрудники ведомства усмотрели признаки нарушения правил дорожного движения.

По версии следствия, на дороге патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. В результате одного из пассажиров первого спасти не удалось, остальные участники получили травмы.

На опубликованных кадрах видно, что патрульный автомобиль въехал в ограждение и получил серьезные повреждения. Одно из транспортных средств смяло во время ДТП.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», – поделились в СК.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел накануне. Правоохранители ехали на вызов о хищении, но столкнулись с двумя машинами.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД.