Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Петербурге завели дело после ДТП с участием полицейской машины

В Петербурге после аварии с полицейской машиной возбудили дело

Следователи Петербурга разбираются в аварии, которая произошла накануне на Московском шоссе. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В действиях участников ДТП сотрудники ведомства усмотрели признаки нарушения правил дорожного движения.

По версии следствия, на дороге патрульный автомобиль столкнулся с двумя машинами. В результате одного из пассажиров первого спасти не удалось, остальные участники получили травмы.

На опубликованных кадрах видно, что патрульный автомобиль въехал в ограждение и получил серьезные повреждения. Одно из транспортных средств смяло во время ДТП.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы», – поделились в СК.

На данный момент сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего.

Инцидент произошел накануне. Правоохранители ехали на вызов о хищении, но столкнулись с двумя машинами.

Ранее массовое ДТП заблокировало движение на МКАД.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами