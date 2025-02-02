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Система уведомлений для пилотов в США временно вышла из строя

Минтранс: система уведомлений пилотов США вышла из строя, возможны задержки
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Charles Rex Arbogast/AP

Ключевая система уведомлений для пилотов США временно вышла из строя, что может спровоцировать задержки рейсов 2 февраля. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи, его слова приводит Reuters.

«В основной системе NOTAM произошел временный сбой. FAA работает над восстановлением системы, могут быть некоторые остаточные задержки», — сказал он.

Даффи отметил, что FAA «активировало свою систему реагирования на непредвиденные обстоятельства для дополнения и поддержки предполетных инструктажей и продолжения полетов».

«Мы расследуем первопричину и предоставим обновления», — добавил он.

До этого крупнейшая авиакомпания в США American Airlines в канун Рождества, которое в Штатах празднуют 25 декабря, отменяла все внутренние рейсы из-за технического сбоя. По данным Bloomberg, American Airlines столкнулась со сбоем программного обеспечения, из-за которого компания не могла рассчитать требования к весу и балансировке для своих рейсов. Сроки решения проблемы в авиаперевозчике не называют.

Ранее Бельгия закрыла воздушное пространство по причине сбоя.

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