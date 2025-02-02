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В Калифорнии на нефтезаводе из-за утечки углеводородов случился взрыв, есть пострадавшие

The Mercury News: в Калифорнии во время пожара на НПЗ пострадали три человека

В Калифорнии в городе Мартинес на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар, во время которого пострадали по меньшей мере три человека. Об этом пишет The Mercury News.

По данным газеты, инцидент произошел на Shell Avenue. Журналисты узнали, что к взрыву и масштабному возгоранию привела утечка углеводородов. Только через три часа после начала пожара был отдан приказ о самоизоляции, отметили корреспонденты.

Трое сотрудников предприятия получили легкие травмы, всех работников НПЗ эвакуировали. Власти перекрыли улицу, где произошел инцидент, для всего движения.

Накануне пожар произошел на складе компании HEICO Aircraft Maintenance в немецком городе Дельциг, расположенном на территории федеральной земли Саксония. По информации журналистов, на складе хранились краски и иные токсичные вещества. На этом фоне людей, проживающих на расположенных рядом с объектом территориях, предупредили о возможном загрязнении воздуха и призвали не открывать окна.

Ранее власти США разослали пожарным, тушившим лесные пожары, ранее охватившие Лос-Анджелес, предложение уволиться по собственному желанию в преддверии масштабных сокращений.

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