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В отравившейся дихлофосом красноярской семье погиб трехмесячный ребенок

В красноярской семье, где погибли четверо детей, умер трехмесячный младенец
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Shutterstock

В семье из Красной Сопки, где от отравления токсинами погибли четверо детей, скончался трехмесячный младенец. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

Младенца без признаков жизни нашла в кроватке мать, следов насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. По данным Telegram-канала SHOT, ребенок мог захлебнуться рвотными массами. На учете в медицинских учреждениях по состоянию здоровья не состоял, предварительная причина смерти — механическая асфиксия.

По факту произошедшего проверку проводит областная прокуратура.

Трагедия случилась в конце сентября 2024 года, когда шесть членов семьи из села Красная Сопка почувствовали сильное недомогание после ужина пельменями и курицей из местного магазина. Из всей семьи остались в живых только отец и мать — женщина была на девятом месяце беременности.

Было возбуждено уголовное дело, в СК отмечали, что приоритетной версией произошедшего является попадание в организм компонентов средства от насекомых. 34-летний глава семейства проходит подозреваемым по делу о причинении смерти по неосторожности, ему может грозить до четырех лет лишения свободы. Следователи предъявили ему обвинение. Мужчина был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее в Подмосковье 13 мигрантов, включая младенца, отравились парами дихлофоса.

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