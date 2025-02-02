Кириенко рассказал, когда аэропорт Сухума примет первый рейс

Аэропорт Сухума — столицы Абхазии — может принять первый тестовый рейс уже в феврале. Об этом первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил в беседе с журналистами, пишет РИА Новости.
«Радует то, что у нас есть все возможности в феврале принять первый тестовый рейс», — отметил он.
По словам Кириенко, постоянное авиасообщение планируют запустить к маю.
В ноябре прошлого года сообщалось, что реконструкция аэропорта ведется поэтапно, уже запускали технические рейсы. Посол Абхазии в России Алхас Квициния подчеркивал, что запуск аэропорта придаст импульс экономическому развитию республики.
Комплексной реконструкцией международного аэропорта, который не функционирует с 1993 года, занимается ООО «Инфраструктурное развитие». С этой компанией 27 октября 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве.
Аэропорт был построен в 1960-е годы. До своего закрытия в 1993 году в высокий сезон воздушная гавань принимала до 5 тысяч пассажиров в сутки. Абхазские власти неоднократно планировали восстановить аэропорт и начать полеты.
Ранее сообщалось, что из будущего аэропорта Сухума запустят рейсы в города России.