В немецком Гамбурге прошли протесты на фоне миграционной политики

Spiegel: более 60 тысяч человек вышли на протест в Гамбурге

Свыше 60 тысяч человек вышли на акцию протеста в немецком Гамбурге после голосования в парламенте Германии за ужесточение миграционного законодательства. Об этом сообщил журнал Spiegel.

«Более 60 тысяч человек в Гамбурге откликнулись на призыв: «возьмите плакат и покажите свою позицию», — говорится в публикации.

По данным издания, протестующие люди на демонстрации выступают не только против партии «Альтернатива для Германии) АдГ, но и против Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС) и кандидата в канцлеры от блока Фридриха Мерца.

31 января парламент Германии, бундестаг, отклонил инициативу по ужесточению миграционной политики, предложенную консервативным блоком, состоящим из ХДС/ХСС.

Дискуссия по данной инициативе разгорелась после нападения нелегала в Ашшафенбурге на юге ФРГ. На этом фоне Мерц предложил ввести режим ЧС и закрыть границы.

Ранее Меркель раскритиковала Мерца за миграционную политику.