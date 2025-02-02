В Одессе осквернили мемориальные доски Врубелю и Сеченову

В Одессе вандалы испачкали краской мемориальные доски русским художнику Михаилу Врубелю, математику Александра Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову, сообщает «Новости. Одесса».

На кадрах, опубликованных изданием видно, что злоумышленники испачкали памятные знаки красной и синей краской. На табличках Врубелю и Ляпунову появились синие надписи: «Прочь». На доску Сеченова распылили черную краску.

«Новости. Одесса» отмечает, что украинские активисты добиваются демонтажа этих мемориальных табличек.

Несколько дней назад одесские вандалы разрисовали бюст маршала СССР Родиона Малиновского, а в конце декабря неизвестные осквернили памятники русскому поэту Александру Пушкину, графу Михаилу Воронцову и апельсину (памятник апельсину с изображением русского императора Павла I был установлен в 2004 году и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Петербург).

Ранее женщина в Одессе пыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника.