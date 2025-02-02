Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Одессе осквернили мемориальные доски Врубелю и Сеченову

В Одессе испачкали краской памятные доски Врубелю, Ляпунову и Сеченову
close
Evgen Kotenko/Reuters

В Одессе вандалы испачкали краской мемориальные доски русским художнику Михаилу Врубелю, математику Александра Ляпунову и физиологу Ивану Сеченову, сообщает «Новости. Одесса».

На кадрах, опубликованных изданием видно, что злоумышленники испачкали памятные знаки красной и синей краской. На табличках Врубелю и Ляпунову появились синие надписи: «Прочь». На доску Сеченова распылили черную краску.

«Новости. Одесса» отмечает, что украинские активисты добиваются демонтажа этих мемориальных табличек.

Несколько дней назад одесские вандалы разрисовали бюст маршала СССР Родиона Малиновского, а в конце декабря неизвестные осквернили памятники русскому поэту Александру Пушкину, графу Михаилу Воронцову и апельсину (памятник апельсину с изображением русского императора Павла I был установлен в 2004 году и посвящен доставке в 1800 году свежих апельсинов из Одесского порта в Петербург).

Ранее женщина в Одессе пыталась повесить российский флаг на месте снятого памятника.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами