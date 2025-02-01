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Жители Полтавы сообщили о землетрясении

В Полтаве жители почувствовали несколько толчков от землетрясения
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Александр Кряжев/РИА Новости

Жители Полтавы в центре Украины почувствовали землетрясение. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

По словам очевидцев, они ощутили несколько толчков.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В прошлом сентябре жители Одессы на юге Украины почувствовали подземные толчки от землетрясения, которое было зафиксировано в Румынии. По словам мэра города Геннадия Труханова, в соседней республике произошло землетрясение магнитудой 5,3. Его почувствовали не только на Украине, но и в Болгарии и Молдавии. Украинские СМИ тогда писали и о толчках в Днепропетровской области.

Момент этого землетрясения в Кишиневе попал в эфир с президентом Молдавии Майей Санду, которая как раз давала интервью. На кадрах видно, как сильно начало трясти телестудию, в которой находились глава государства и ведущая. Журналистка в этот момент закончила задавать вопросы и выразила надежду на то, что это «хорошее предзнаменование».

Ранее после ударов дронов в Тверской области произошло землетрясение.

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