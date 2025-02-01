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Губернатор Херсонской области сообщил о нехватке гуманитарной помощи

Сальдо: Херсон получает мало гуманитарной помощи от Киева
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Поставляемая киевскими властями гуманитарная помощь не покрывает потребностей жителей Херсона даже при кратном сокращении населения города. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Гуманитарная помощь, которая поступает в Херсон — это четкие данные, — она вся большей частью с маркировкой польской, ее не хватает. Люди в принципе лишены элементарной возможности получить нормальные продукты», — заявил он.

По словам губернатора, в городе наблюдается нехватка врачей и учителей. Он добавил, что украинские власти делают все для того, чтобы люди покидали территории.

Сальдо подчеркнул, что на данный момент в городе осталось порядка 50 тыс. жителей. При этом назначенные Киевом местные власти не ночуют в городе, предпочитая оставаться в Николаеве, что к западу от Херсона.

«И постоянно там отключается электрическая энергия, нет тепла в домах во всех, все время идут перебои», — добавил он.

До этого стало известно, что пять округов Херсонской области остались без света из-за аварии. На данный момент специалисты работают над устранением последствий.

Ранее в Раде обвинили СБУ в организации концлагеря в Херсоне.

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