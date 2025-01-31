Развитие зеленых зон в Москвы назвали стратегически важной задачей

Зеленые пространства Москвы интегрируют в повседневную жизнь горожан

«Зеленый каркас» Москвы обеспечит необходимый уровень озеленения столицы, заявил агентству городских новостей «Москва» эксперт в области ландшафтной индустрии Илья Васецкий.

«Надо создать такие зеленые зоны, которые станут «легкими» города, способствующими улучшению качества воздуха, микроклимата, а также предоставляющими места для отдыха и общения», — отметил он.

Васецкий добавил, что необходимо создать такие зеленые пространства, которые обеспечат комфорт и функциональность урбанистической среды.

«Развитие зеленой инфраструктуры в Москве является стратегически важной задачей, которая требует глубокого понимания социокультурных аспектов жизни современного города», — сказал он.

По его словам, для зеленых пространств нужно выбирать подходящие растения, которые создадут устойчивую экосистему в городе.

«Создание платформ для обратной связи, вовлечение граждан в проектирование, стимулирование инициатив по благоустройству – все это поможет повысить чувство принадлежности и ответственности у горожан за состояние столичной окружающей среды», — подчеркнул Васецкий.

Напомним, в ноябре 2024 года Московская городская дума приняла закон «Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве», предусматривающий создание «зеленого каркаса» Москвы. Планируется, что он свяжет воедино столичные зеленые территории.